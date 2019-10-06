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«Краснодар» — «Спартак»: Джикия получил две желтые карточки за минуту

20:53
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«Спартак» остался в меньшинстве в матче 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара». В концовке встречи две желтые карточки за минуту получил капитан команды Георгий Джикия. Сначала он сфолил на защитнике «быков» Дмитрии Скопинцеве, а потом дернул его за футболку.

Краснодар — Спартак

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