«Краснодар» — «Ростов»: видео голов

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«Краснодар» на своем поле победил «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ — 2:0.

16-я минута. Сперцян — 1:0

77-я минута. Сперцян — 2:0

«Краснодар» (18 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Ростов» (11) идет седьмым в турнирной таблице.