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Сегодня, 21:05

«Краснодар» — «Ростов»: Казарцев поторопился свистнуть — гол Роналдо забит после остановки игры

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фол Ильи Вахани.

На 29-й минуте матча 8-го тура «Краснодар» — «Ростов» игрок гостей Роналдо отправил мяч в сетку, но засчитать этот гол было невозможно. Не потому что секундами ранее, как определил судья, Илья Вахания выиграл борьбу у соперника, подтолкнув его и сфолив.

Дело в том, что мяч влетел в ворота уже после остановки игры — после того, как Василий Казарцев дал свисток.

Даже если бы рефери был не прав (а его вердикт в отношении Вахании, конечно, поддержат), видеоассистент (ВАР) Кирилл Левников в данном случае уже не мог вмешаться в действия арбитра — не имел права.

Такое происходит не впервые в играх чемпионата России, когда рефери торопятся свистнуть и остановить игру, лишая тем самым ВАР возможности исправить ошибку, если она случается.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Ростов

ФК Краснодар
ФК Ростов
Василий Казарцев
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 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
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5
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6
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7
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