«Краснодар» — «Ростов»: Казарцев поторопился свистнуть — гол Роналдо забит после остановки игры

На 29-й минуте матча 8-го тура «Краснодар» — «Ростов» игрок гостей Роналдо отправил мяч в сетку, но засчитать этот гол было невозможно. Не потому что секундами ранее, как определил судья, Илья Вахания выиграл борьбу у соперника, подтолкнув его и сфолив.

Дело в том, что мяч влетел в ворота уже после остановки игры — после того, как Василий Казарцев дал свисток.

Даже если бы рефери был не прав (а его вердикт в отношении Вахании, конечно, поддержат), видеоассистент (ВАР) Кирилл Левников в данном случае уже не мог вмешаться в действия арбитра — не имел права.

Такое происходит не впервые в играх чемпионата России, когда рефери торопятся свистнуть и остановить игру, лишая тем самым ВАР возможности исправить ошибку, если она случается.