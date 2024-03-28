«Краснодар» прилетел в Москву перед матчем с «Локомотивом». Игра пройдет 31 марта

Игроки «Краснодара» прилетели в Москву перед матчем 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Прибыли раньше обычного, чтобы привыкнуть к прохладной столичной весне и больше поработать в компании сборников. Настроение хорошее, настрой боевой», — говорится в соцсетях команды.

Краснодарцы с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, железнодорожники с 32 очками — на пятой строчке.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет 31 марта и начнется в 19:30 мск.