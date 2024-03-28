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28 марта, 23:15

Юран — о штрафах игроков «Пари НН» за мат: «Пытаюсь все донести до них словами, а не рублем»

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о том, штрафует ли игроков клуба за использование ругательств во время тренировочного процесса.

«Пытаюсь все донести до них словами, а не рублем. Запрет на мат касается не только игроков, но и персонала. Если услышу, что ругается врач или массажист, на следующий день они перед всей командой либо танцуют, либо исполняют песню. Если раньше в массажный кабинет невозможно было зайти, то сейчас там все культурно», — цитирует Юрана Sport24.

На данный момент «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

30 марта нижегородский клуб сыграет на выезде с «Балтикой». Начало — в 17.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Евгений Кукуляк.

Источник: Sport24
Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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