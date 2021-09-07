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«Краснодар» отдаст Шапи в аренду на год в турецкий клуб

16:45
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Instagram
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в Турции. Российский клуб отдаст футболиста в аренду на сезон в команду «Гиресунспор».

Контракт Сулейманова с «быками» рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне 21-летний игрок провел в составе «Краснодара» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 5 раз и сделал 2 результативные передачи.

После первых трех туров нового сезона чемпионата Турции «Гиресунспор» занимает последнее место в турнирной таблице.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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