«Краснодар» отдаст Шапи в аренду на год в турецкий клуб
16:45
Как стало известно «СЭ», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в Турции. Российский клуб отдаст футболиста в аренду на сезон в команду «Гиресунспор».
Контракт Сулейманова с «быками» рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне 21-летний игрок провел в составе «Краснодара» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 5 раз и сделал 2 результативные передачи.
После первых трех туров нового сезона чемпионата Турции «Гиресунспор» занимает последнее место в турнирной таблице.
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