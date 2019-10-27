«Краснодар» — «Оренбург»: Мануэл Фернандеш сравнял счет
19:46
Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш забил гол в ворота «Оренбурга» в матче 14-го тура чемпионата России. Для португальца этот гол стал первым в составе «быков».
? Мануэл Фернандеш забивает гол в своем первом матче в стартовом составе «Краснодара» в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 27, 2019
? #КраснодарОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
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