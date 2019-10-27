Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш забил гол в ворота «Оренбурга» в матче 14-го тура чемпионата России. Для португальца этот гол стал первым в составе «быков».

? Мануэл Фернандеш забивает гол в своем первом матче в стартовом составе «Краснодара» в РПЛ.



? #КраснодарОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «МАТЧ! КЛУБ»

? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/ntZyqvgrzC — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 27, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр