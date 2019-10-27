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«Краснодар» — «Оренбург»: Мануэл Фернандеш сравнял счет

19:46
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Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш забил гол в ворота «Оренбурга» в матче 14-го тура чемпионата России. Для португальца этот гол стал первым в составе «быков».

Краснодар — Оренбург

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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