"Краснодар" обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче 26-го тура чемпионата России.

Краснодары обошли армейцев в турнирной таблице РПЛ и заняли третье место, москвичи опустились на четвертую строчку.

В составе победителей в первом тайме отличился Даниил Уткин. Это первый гол 19-летнего воспитанника "Краснодара" за основную команду в чемпионате. Во втором тайме отличился Дмитрий Стоцкий. В самом конце встречи красную карточку получил полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Краснодар" – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: Уткин, 7 (1:0). Стоцкий, 55 (2:0).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин (Сулейманов, 57), Вандерсон Масиэл (Рамирес, 70), Игнатьев, Классон.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, Бекао, Дивеев (Щенников, 46. Бийол, 75), Набабкин (Эрнандес, 59), Влашич, Обляков, Ахметов, Чалов, Сигурдссон.

Предупреждения: Обляков, 25. Игнатьев, 34. Каборе, 41. Перейра, 44. Влашич, 45+2.

Удаление: Влашич, 88 (срыв атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все - Ростов-на-Дону).

28 апреля. Краснодар. Стадион "Краснодар". 33517 зрителей.

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