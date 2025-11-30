«Краснодар» — «Крылья Советов»: «быки» ведут в счете после первого тайма

«Краснодар» ведет в счете после первого тайма матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 2:0.

Счет на 21-й минуте встречи открыл Дуглас Аугусто дальним ударом из-за штрафной. На 40-й минуте преимущество «быков» удвоил хавбек Эдуард Сперцян с передачи Виктора Са.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.