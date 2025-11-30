«Краснодар» — «Крылья Советов»: «быки» ведут в счете после первого тайма
«Краснодар» ведет в счете после первого тайма матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 2:0.
Счет на 21-й минуте встречи открыл Дуглас Аугусто дальним ударом из-за штрафной. На 40-й минуте преимущество «быков» удвоил хавбек Эдуард Сперцян с передачи Виктора Са.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
Новости