«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью и остались рядом в таблице
«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче 55-го тура Тинькофф-РПЛ. Счет в середине первого тайма открыл Константин Кучаев. На 80-й минуте Вандерсон сравнял счет.
У обеих команд по семь очков после пяти туров.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
«Краснодар» — ЦСКА (Москва) — 1:1 (0:1)
Голы: Кучаев, 28 (0:1). Вандерсон Масиэл, 80 (1:1).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Сулейманов, 79), Газинский (Вилена, 46), Классон, Олссон, Уткин (Мацукатов, 68), Вандерсон Масиэл (Смольников, 83), Берг.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Влашич, Кучаев (Тикнизян, 79), Обляков, Марадишвили, Сигурдссон (Гайч, 79), Чалов (Зайнутдинов, 54).
Предупреждения: Берг, 26. Марадишвили, 53. Рамирес, 78. Тикнизян, 90+1.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Богданов (Верея).
ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Сафьян (Москва).
26 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».