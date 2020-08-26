«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью и остались рядом в таблице

«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче 55-го тура Тинькофф-РПЛ. Счет в середине первого тайма открыл Константин Кучаев. На 80-й минуте Вандерсон сравнял счет.

У обеих команд по семь очков после пяти туров.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

«Краснодар» — ЦСКА (Москва) — 1:1 (0:1)

Голы: Кучаев, 28 (0:1). Вандерсон Масиэл, 80 (1:1).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Сулейманов, 79), Газинский (Вилена, 46), Классон, Олссон, Уткин (Мацукатов, 68), Вандерсон Масиэл (Смольников, 83), Берг.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Влашич, Кучаев (Тикнизян, 79), Обляков, Марадишвили, Сигурдссон (Гайч, 79), Чалов (Зайнутдинов, 54).

Предупреждения: Берг, 26. Марадишвили, 53. Рамирес, 78. Тикнизян, 90+1.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Богданов (Верея).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Сафьян (Москва).

26 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».