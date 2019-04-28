ЦСКА объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги с "Краснодаром". Игра пройдет 28 апреля в Краснодаре. Начало - в 19:00 по московскому времени.

С первых минут встречу начнут игроки армейцев Виктор Васин и Федор Чалов.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Васин, Набабкин, Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Чалов.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очка. "Краснодар" с 43 баллами располагается на 4-й строчке.

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