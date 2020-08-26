Стали известны составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 5-го тура Тинькофф-РПЛ. Новички гостей Бруно Фукс и Бактиер Зайнутдинов попали в число запасных.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Газинский, Уткин, Классон, Олссон, Вандерсон, Берг.

Запасные — Синицын, Городов, Смольников, Камболов, Мацукатов, Вильена, Сулейманов, Кутовой.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные — Тороп, Васин, Карпов, Котин, Фукс, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч.

Игра «Краснодар» — ЦСКА начнется в 20.30 по московскому времени.