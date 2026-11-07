«Ахмат» победил «Родину» в дебютном матче Ролана Гусева

«Ахмат» обыграл «Родину» в 14-м туре чемпионата России — 1:0.

Единственный гол в поединке забил Клисман Цаке. Ассистировал ему Исмаэл Силва.

«Ахмат» с 14 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» (12 очков) находится на 13-й позиции.

В 15-м туре чемпионата России «Ахмат» сыграет с ЦСКА в Москве 21 ноября. Днем позже «Родина» дома встретится с «Локомотивом».