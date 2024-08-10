«Краснодар» — ЦСКА: Дивеев сравнял счет

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отличился в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

24-летний россиянин забил гол на 68-й минуте и сделал счет 1:1. ВАР просматривал эпизод на офсайд, главный арбитр встречи Владимир Москалев засчитал взятие ворот.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.