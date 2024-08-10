Джанашия заявил, что не видит в нынешнем составе «Локомотива» сильных нападающих

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия заявил, что не в восторге от атакующих игроков нынешней команды.

«Пусть никто не обижается, нападающих я сейчас не вижу. А кто, скажите? Воробьев? Он еще не на том уровне. Самое главное качество для нападающего? Скорость, без нее вообще нельзя играть. И мозги», — цитирует Джанашию «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 баллами. В субботу, 10 августа, железнодорожники на своем поле обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0.