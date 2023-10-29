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Сегодня, 20:18

Смолов заявил, что готов стать отцом

Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы.
— Готовы к тому, чтобы стать отцом?

— Мне кажется, что готов. На самом деле, все уже на месте решится. Надеюсь, что да. Буду стараться быть хорошим отцом.

— Волнительно?

— Мне — не особо. Волнительно в позитивном ключе.

— А Карине?

— Карине посложнее.

— Имя уже придумали?

— Да.

— Насколько изменилась жизнь после свадьбы?

— Эмоционально сильно изменилась. Раньше очень сильно мое настроение, эмоциональное состояние зависело от того, что происходило в футболе. Это распространялось на близких мне людей. Сейчас все гораздо спокойнее. Все неурядицы спокойно воспринимаешь. Это лучше. Это тебя не дестабилизирует. Потому что тебе есть за что переживать.

— Рождение ребенка повлияет на продолжение карьеры?

— Сложно ответить. Надеюсь, что нет.

— Многие говорят: «Если бы мне сказали несколько лет назад, я бы не поверил». А вы бы поверили?

— Мне 33, конечно, поверил бы.

5 июня Смолов женился на Карине Истоминой. Его супруга является моделью, блогером и диджеем, также она ведет YouТube-канал «Справиться проще», где с экспертом обсуждает проблемы ментального здоровья.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
2
1
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ЦСКА — «Краснодар»: Чалов открыл счет

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
6
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
7
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
8
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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