Корнеев: «Пока Койта выглядит медленным и тяжеловатым»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев оценил игру новичков армейцев Секу Койта и Рифата Жемалетдинова, перешедших в команду на правах свободных агентов летом 2024 года.

— Игра Койта многих неприятно удивила. Вы тоже в него не верите? Что прежде всего не так в его действиях на поле?

— Койта еще не набрал оптимальных игровых кондиций, выглядит медленным и тяжеловатым. Но этому есть объяснение: он еще возвращается на свой уровень после серьезной травмы. Давайте дадим ему время, а уже потом оценим игру легионера.

— Жемалетдинов тоже пока разницу не делает. Еще разыграется или уже не вернется на свой прежний уровень после травмы?

— Да, Жемалетдинов далек от оптимальной формы. Слишком много не играл, но это футболист с российским паспортом, который раньше делал разницу. Ему нужно не опускать руки и много работать, чтобы вернуться в свою лучшую версию.

Койта принял участие в 10 матчах ЦСКА и не отличился результативными действиями. Жемалетдинов сделал 2 результативные передачи в 10 играх.