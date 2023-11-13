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Сегодня, 13:46

Корнеев поделился мнением о матче «Зенит» — «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о ничейном матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Это был самый интересный в плане тактики и объема работы на поле матч чемпионата до сегодняшнего момента. Обеим командам огромный комплимент. «Краснодар» не только показал качество игры, но и дал бой «Зениту». Это было достойно! Сперцян провел отличный матч. Он не только забил, но и был лидером, ведя за собой команду. Что касается «Ювентуса» и вброса информации, это работа деятелей. Но Сперцян может оказаться там через три-четыре года, если будет следовать правильному спортивному плану. Никто не знает, сумеет ли «Краснодар» сохранить лидерство до зимы, но они уже показали свои намерения. «Зенит» дрогнул? Нет, и не собирается этого делать. Он будет делать все возможное, чтобы вернуться на первую строчку», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/korneev-match-zenit-krasnodar-samyi-interesnyi-v-plane-taktiki-i-obyoma-raboty-305104/
Игорь Корнеев
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ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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