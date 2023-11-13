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Даев — о причинах ухода из ЦСКА: «На фоне тяжелых нагрузок Газзаева у меня пошли травмы»

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Экс-футболист ЦСКА и сборной России Вячеслав Даев рассказал, почему ушел из московского клуба.

— Вы застали зимнюю предсезонку с Валерием Газзаевым. Правда, что он готовил не футболистов, а спецназовцев, настолько тяжелые нагрузки были?

— Да, нагрузки были очень тяжелыми. Для меня они были очень непривычными после «Торпедо». Тем более мне было 30 лет, постоянно требовалось бегать, носиться. Я не скажу, что это какая-то неправильная тренировочная нагрузка. Просто она мне не зашла, из-за чего я и не смог себя должным образом зарекомендовать в ЦСКА. Те же Березуцкие и другие молодые ребята гораздо легче переносили такие нагрузки, чем я. В «Торпедо» у меня такой нагрузки не было, и я всегда свежий выходил на игру.

Я не смог себя полностью проявить в ЦСКА, не выдержал нагрузки. Организм не справился, и у меня пошли мелкие травмы, которые просто мешали играть. Где-то я пытался терпеть, играть через не могу, затем были и надрывы мышц. Постоянно испытывал дискомфорт.

— При каких обстоятельствах уходили из ЦСКА?

— Сейчас уже не помню. Наверное, после отпуска за несколько дней до старта предсезонной подготовки меня вызвал Валерий Георгиевич и сказал, что дальше на меня не рассчитывает. В принципе и я понимал, что второй предсезонной нагрузки в ЦСКА уже не выдержу и даже не буду стараться выдерживать. Так что был не против уйти из команды, — цитирует Даева Metaratings.ru.

Даев выступал за ЦСКА с 2002 по 2003 год. В январе 2003 года защитник перешел в «Шинник», а спустя два года завершил игровую карьеру.

Источник: Metaratings.ru
Вячеслав Даев
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Зенит – Сочи
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25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Рубин – Факел
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