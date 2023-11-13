Даев — о причинах ухода из ЦСКА: «На фоне тяжелых нагрузок Газзаева у меня пошли травмы»
Экс-футболист ЦСКА и сборной России Вячеслав Даев рассказал, почему ушел из московского клуба.
— Вы застали зимнюю предсезонку с Валерием Газзаевым. Правда, что он готовил не футболистов, а спецназовцев, настолько тяжелые нагрузки были?
— Да, нагрузки были очень тяжелыми. Для меня они были очень непривычными после «Торпедо». Тем более мне было 30 лет, постоянно требовалось бегать, носиться. Я не скажу, что это какая-то неправильная тренировочная нагрузка. Просто она мне не зашла, из-за чего я и не смог себя должным образом зарекомендовать в ЦСКА. Те же Березуцкие и другие молодые ребята гораздо легче переносили такие нагрузки, чем я. В «Торпедо» у меня такой нагрузки не было, и я всегда свежий выходил на игру.
Я не смог себя полностью проявить в ЦСКА, не выдержал нагрузки. Организм не справился, и у меня пошли мелкие травмы, которые просто мешали играть. Где-то я пытался терпеть, играть через не могу, затем были и надрывы мышц. Постоянно испытывал дискомфорт.
— При каких обстоятельствах уходили из ЦСКА?
— Сейчас уже не помню. Наверное, после отпуска за несколько дней до старта предсезонной подготовки меня вызвал Валерий Георгиевич и сказал, что дальше на меня не рассчитывает. В принципе и я понимал, что второй предсезонной нагрузки в ЦСКА уже не выдержу и даже не буду стараться выдерживать. Так что был не против уйти из команды, — цитирует Даева Metaratings.ru.
Даев выступал за ЦСКА с 2002 по 2003 год. В январе 2003 года защитник перешел в «Шинник», а спустя два года завершил игровую карьеру.
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|9
|5
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|32
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2
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|15
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|30
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|15
|6
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|24-19
|25
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4
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|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
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5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
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6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
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7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
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8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
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9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
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10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
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11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
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12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
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13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
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Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
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ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
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Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
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Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
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Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
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Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
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Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
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Джон Кордоба
Краснодар
|7
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
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Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3