Контракт с Тедеско подписан до 2021 года

Контракт с новым главным тренером «Спартака» рассчитан до 31 мая 2021 года. Об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор клуба Томас Цорн. (Дмитрий Гирин)

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 14 очков после 12 туров.

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