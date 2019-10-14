Контракт с Тедеско подписан до 2021 года
18:32
Контракт с новым главным тренером «Спартака» рассчитан до 31 мая 2021 года. Об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор клуба Томас Цорн. (Дмитрий Гирин)
«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 14 очков после 12 туров.
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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер
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