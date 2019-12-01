Константин Рауш: «Было бы чересчур, если бы мы выиграли 3:1 или 4:1»

Защитник «Динамо» Константин Рауш после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что его команда здорово сыграла во втором тайме.

— Ваши впечатления о матче?

— Очень здорово. У нас три победы подряд, и мы очень старались, чтобы улучшить ситуацию, в которую мы попали. У нас были тяжелые времена, но сегодня мы здорово сыграли, особенно во втором тайме.

— Что у «Динамо» с реализацией? Если во втором тайме реализовали хотя бы половину моментов, счет был бы неприличным.

— Вратарь очень здорово сегодня сыграл. У него хорошая реакция. Он вытащил мой удар. Думаю, было бы череcчур, если бы мы выиграли 3:1 или 4:1. А так, главное, что победили. Вот если бы счет был 2:2, к нам были бы вопросы.

— Вы сейчас выходили в немецкой компании. Как дела у Максимилиана Филиппа с русским языком?

— Он старается. Берет уроки русского, чтобы побыстрее освоить язык и понимать, что говорят тренеры и футболисты. Наш язык не самый простой. Немецкий намного легче выучить. Думаю, через пару месяцев он уже будет все понимать.

— Филипп забил четыре мяча в последних двух матчах. До него доходят слухи, что им были недовольны, потому что он дорого стоил?

— Вы, как журналисты, это лучше всех знаете. Мы очень быстро идем в негатив и позитив. Он старался все это время и неправильно говорить, что если он забил четыре гола в двух матчах, то здорово заиграл. А до этого не забивал, значит плохой игрок. Он всегда играл в Германии, и какая-то адаптация была нужна. Сейчас он чувствует себя хорошо. А результат обязательно будет, потому что это великолепный футболист. (Елена Григорьевская)