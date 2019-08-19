Константин Кучаев: «ЦСКА нужно более раскрепощенно действовать в завершении атак»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в перерыве матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» отметил, что команде нужно больше раскрепощенности в атаке. По его словам, первый тайм получился равным.

— Нам нужно более раскрепощенно действовать в последней фазе атак. Больше креатива, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Кучаев. — Игра больше равная, чем с нашим преимуществом. Постараемся переломить и забить гол. С уходом Ефремова позиция моя осталась та же, хотя характер взаимодействия изменился. Сейчас мы очень хотим победить. Как получится во втором тайме, никто не знает.