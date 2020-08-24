У Баринова разрыв передней крестообразной связки

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что у полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова выявлен разрыв передней крестообразной связки колена после матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«У Димы Баринова все-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут... Очень жаль», — написал в Twitter Генич.

В матче с красно-белыми Баринов был заменен на 18-й минуте встречи. Хавбека увезли с поля на машине. После первого тайма 23-летний российский футболист вернулся на скамейку запасных на костылях.