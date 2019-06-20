Консейсау сообщил, что он попросил президента "Порту" приобрести Зе Луиша

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заявил, что он попросил руководство клуба приобрести форварда "Спартака" Зе Луиша.

- Я попросил подписать Зе Луиша, как и других игроков, - цитирует специалиста Mais Fuutebol. - Он был одним из тех игроков, о которых я общался с руководством, чтобы усилить команду. Это была моя просьба к президенту.

Контракт форварда со "Спартаком" действует до 30 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне 28-летний Зе Луиш провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что "Порту" готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро, а его зарплата в случае перехода составит 1,5 миллиона евро в год.

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