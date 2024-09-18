Кононов: «Знаю суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в «Спартаке»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал о работе в «Спартаке».

— Мне все нравилось, — приводит слова Кононова «РБ Спорт». — Была хорошая работа, хороший отрезок — команда была на 9-м месте, мы вывели на пятое и попали в Лигу Европы. Бились до конца за третье-четвертое места, но в концовке провалили игру с «Оренбургом» и остались пятыми. Потом пошло перестроение команды, а для этого нужно время.

— Нет ли у вас мысли, что с этим перестроением менеджмент тогда вас подставил?

— У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе.

— Ничего себе. Это очень серьезно. Что значит — давали суммы и кому?

— Это уже все прошло.

Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ сезона-2017/18.