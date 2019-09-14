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Кононов проиграл Парфенову четыре матча из шести

22:47
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В матче 9-го тура чемпионата России «Урал» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Для главного тренера «шмелей» Дмитрия Парфенова эта победа стала четвертой в шести встречах с Олегом Кононовым.

Во главе «Тосно» Парфенов одолел «Ахмат», а с «Уралом» — «Арсенал» и дважды «Спартак».

Единственный успех Кононова пришелся на игру майскую игру чемпионата-2018/19, когда три очка красно-белым принес дальний удар Фернанду.

Матчи команд Олега Кононова против команд Дмитрия Парфенова

Дата

Турнир

Клуб Кононова

Клуб Парфенова

Город

Счет

30.09.2017

ЧР

Ахмат

Тосно

Санкт-Петербург

0:1

29.09.2018

ЧР

Арсенал

Урал

Екатеринбург

1:2

05.12.2018

КР

Спартак

Урал

Москва

1:1

07.03.2019

КР

Спартак

Урал

Екатеринбург

0:1

04.05.2019

ЧР

Спартак

Урал

Екатеринбург

1:0

14.09.2019

ЧР

Спартак

Урал

Москва

1:2

Итого: +1=1-4, мячи 4-7.

В 12 матчах с «Уралом» команды Кононова набрали всего 12 очков, одержав три победы. Клуб их Екатеринбурга является одним из самых неудобных соперников для 53-летнего тренера. В России его команды хуже играли только против «Зенита» и «Локомотива». (Кирилл Бурдаков)

Самые неудобные соперники в карьере Олега Кононова (пять и более матчей)

Соперник

И

В

Н

П

О

Очки (ср.)

Шахтер

9

1

1

7

4

0,44

Динамо К

8

1

1

6

4

0,50

Металлург Дн

8

1

2

5

5

0,63

Зенит

9

1

3

5

6

0,67

Металлист

7

1

2

4

5

0,71

Днепр

6

1

2

3

5

0,83

Локомотив

9

2

2

5

8

0,89

Урал

12

3

3

6

12

1,00

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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