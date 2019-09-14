Кононов проиграл Парфенову четыре матча из шести

В матче 9-го тура чемпионата России «Урал» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Для главного тренера «шмелей» Дмитрия Парфенова эта победа стала четвертой в шести встречах с Олегом Кононовым.

Во главе «Тосно» Парфенов одолел «Ахмат», а с «Уралом» — «Арсенал» и дважды «Спартак».

Единственный успех Кононова пришелся на игру майскую игру чемпионата-2018/19, когда три очка красно-белым принес дальний удар Фернанду.

Матчи команд Олега Кононова против команд Дмитрия Парфенова

Дата Турнир Клуб Кононова Клуб Парфенова Город Счет 30.09.2017 ЧР Ахмат Тосно Санкт-Петербург 0:1 29.09.2018 ЧР Арсенал Урал Екатеринбург 1:2 05.12.2018 КР Спартак Урал Москва 1:1 07.03.2019 КР Спартак Урал Екатеринбург 0:1 04.05.2019 ЧР Спартак Урал Екатеринбург 1:0 14.09.2019 ЧР Спартак Урал Москва 1:2

Итого: +1=1-4, мячи 4-7.

В 12 матчах с «Уралом» команды Кононова набрали всего 12 очков, одержав три победы. Клуб их Екатеринбурга является одним из самых неудобных соперников для 53-летнего тренера. В России его команды хуже играли только против «Зенита» и «Локомотива». (Кирилл Бурдаков)

Самые неудобные соперники в карьере Олега Кононова (пять и более матчей)

Соперник И В Н П О Очки (ср.) Шахтер 9 1 1 7 4 0,44 Динамо К 8 1 1 6 4 0,50 Металлург Дн 8 1 2 5 5 0,63 Зенит 9 1 3 5 6 0,67 Металлист 7 1 2 4 5 0,71 Днепр 6 1 2 3 5 0,83 Локомотив 9 2 2 5 8 0,89 Урал 12 3 3 6 12 1,00

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