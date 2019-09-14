Кононов проиграл Парфенову четыре матча из шести
В матче 9-го тура чемпионата России «Урал» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
Для главного тренера «шмелей» Дмитрия Парфенова эта победа стала четвертой в шести встречах с Олегом Кононовым.
Во главе «Тосно» Парфенов одолел «Ахмат», а с «Уралом» — «Арсенал» и дважды «Спартак».
Единственный успех Кононова пришелся на игру майскую игру чемпионата-2018/19, когда три очка красно-белым принес дальний удар Фернанду.
Матчи команд Олега Кононова против команд Дмитрия Парфенова
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб Кононова
|
Клуб Парфенова
|
Город
|
Счет
|
30.09.2017
|
ЧР
|
Ахмат
|
Тосно
|
Санкт-Петербург
|
0:1
|
29.09.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Урал
|
Екатеринбург
|
1:2
|
05.12.2018
|
КР
|
Спартак
|
Урал
|
Москва
|
1:1
|
07.03.2019
|
КР
|
Спартак
|
Урал
|
Екатеринбург
|
0:1
|
04.05.2019
|
ЧР
|
Спартак
|
Урал
|
Екатеринбург
|
1:0
|
14.09.2019
|
ЧР
|
Спартак
|
Урал
|
Москва
|
1:2
Итого: +1=1-4, мячи 4-7.
В 12 матчах с «Уралом» команды Кононова набрали всего 12 очков, одержав три победы. Клуб их Екатеринбурга является одним из самых неудобных соперников для 53-летнего тренера. В России его команды хуже играли только против «Зенита» и «Локомотива». (Кирилл Бурдаков)
Самые неудобные соперники в карьере Олега Кононова (пять и более матчей)
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
Очки (ср.)
|
Шахтер
|
9
|
1
|
1
|
7
|
4
|
0,44
|
Динамо К
|
8
|
1
|
1
|
6
|
4
|
0,50
|
Металлург Дн
|
8
|
1
|
2
|
5
|
5
|
0,63
|
Зенит
|
9
|
1
|
3
|
5
|
6
|
0,67
|
Металлист
|
7
|
1
|
2
|
4
|
5
|
0,71
|
Днепр
|
6
|
1
|
2
|
3
|
5
|
0,83
|
Локомотив
|
9
|
2
|
2
|
5
|
8
|
0,89
|
Урал
|
12
|
3
|
3
|
6
|
12
|
1,00
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