Кононов объяснил отсутствие Айртона в старте "Спартака" на матч с "Ахматом"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 21-го тура премьер-лиги против "Ахмата" заявил, что защитник Айртон отсутствует в стартовом составе красно-белых из-за того, что получил повреждение в игре 20-го тура против "Зенита" (1:1). Его заменит Дмитрий Комбаров.

- Мы провели хорошие тренировки, какой будет результат – увидим, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Комбаров вместо Айртона? У бразильца было повреждение в игре с "Зенитом". Он лечился и только последние три дня тренировался. И то один день индивидуально. Решили его поберечь, он готов, но не так, как нам бы хотелось.

Айртон перешел в "Спартак" зимой 2018 года. Он провел 7 матчей за красно-белых, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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