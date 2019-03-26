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Комитет по этике использовал публикации "СЭ" при рассмотрении дела Погребняка

Комитет по этике использовал публикации "СЭ" при рассмотрении дела Погребняка. Фото "СЭ" Комитет по этике использовал публикации "СЭ" при рассмотрении дела Погребняка. Фото "СЭ"
Комитет по этике использовал публикации "СЭ" при рассмотрении дела Погребняка. Фото "СЭ"
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Во время рассмотрения дела нападающего "Урала" Павла Погребняка, комитет по этике РФС использовал не только собственный регламент по этике, но и большое количество публикаций в СМИ, среди которых были материалы "СЭ". Также члены комитета изучили международный опыт рассмотрения подобных дел – высказывания известного тренера Арриго Сакки, а также конфликт Джона Терри и Антона Фердинанда, после которого защитник "Челси" был лишен капитанской повязки в сборной Англии.

Погребняк в середине марта заявил, что ему смешно видеть темнокожего игрока в сборной России

Напомним, по решению комитета по этике форвард оштрафован на 250 тысяч рублей, а также условно дисквалифицирован до конца сезона-2018/19. (Андрей Михайлов)

 

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