Комитет по этике использовал публикации "СЭ" при рассмотрении дела Погребняка

Во время рассмотрения дела нападающего "Урала" Павла Погребняка, комитет по этике РФС использовал не только собственный регламент по этике, но и большое количество публикаций в СМИ, среди которых были материалы "СЭ". Также члены комитета изучили международный опыт рассмотрения подобных дел – высказывания известного тренера Арриго Сакки, а также конфликт Джона Терри и Антона Фердинанда, после которого защитник "Челси" был лишен капитанской повязки в сборной Англии.

Погребняк в середине марта заявил, что ему смешно видеть темнокожего игрока в сборной России.

Напомним, по решению комитета по этике форвард оштрафован на 250 тысяч рублей, а также условно дисквалифицирован до конца сезона-2018/19. (Андрей Михайлов)