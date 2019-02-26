Комиссия РПЛ снова не приняла газон стадиона "Арсенал". Матч с ЦСКА 2 марта в Туле не состоится

Российская премьер-лига сообщила о недопуске стадиона в Туле и невозможности проведения на нем матча 18-го тура РПЛ между "Арсеналом" и ЦСКА в субботу, 2 марта.

"Повторная проверка газона футбольного поля стадиона "Арсенал" в Туле, проведенная по решению бюро исполкома РФС комиссией лиги и привлеченным специалистом РФС, выявила, что поле не соответствует п.10.4 регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация до окончания агротехнических работ не рекомендуется. О месте проведения матча 18-го тура ПФК "Арсенал" – ПФК ЦСКА будет сообщено дополнительно", – говорится в релизе лиги.

Ранее "СЭ" сообщал, что "Арсенал" и ЦСКА не смогут сыграть в ближайший уик-энд на заявленной резервной "Арене Химки" (3 марта принимает матч первой лиги "Химки" – "Факел"), а также на резервных стадионах лиги – помимо подмосковной арены, это "Фишт" в Сочи (3 марта – матч РПЛ "Енисей" – "Ростов"), "Нефтяник" в Уфе (3 марта – матч РПЛ "Уфа" – "Динамо") и "СКБ-Банк Арена" в Екатеринбурге (состояние газона неизвестно). По нашим данным, в Туле рассматривают вариант проведения матча с ЦСКА в Грозном.

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