В Туле рассматривают вариант проведения матча с ЦСКА в Грозном

По информации "СЭ", в Туле в настоящий момент рассматривают вариант проведения матча 18-го тура РПЛ "Арсенал" - ЦСКА в Грозном.

Официального решения о том, принято ли поле в Туле (сегодня там побывала комиссия по оценке качества газона) нет - оно ожидалось около 19.00.

Судя по всему, в тульском клубе получили устное решение о том, что поле не принято и матч должен пройти на другом поле первой категории.

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