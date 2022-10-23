Колыванов отметил, что у «Динамо» появилась сыгранность
Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов оценил победу бело-голубых в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).
«Динамо» полностью переиграло соперника. В первые 15 минут, пока «Локомотив» был свеженький, забил на первой минуте, у них что-то еще получалось. Потом просто как будто подменили. Я не знаю, чем там немцы занимались, но вообще немецкие специалисты ставят физическую подготовку во главу угла... Здесь провал какой-то, не было команды, играло одно «Динамо».
Были, конечно, по ходу этого отрезка чемпионата не очень хорошие для «Динамо» моменты. Хотя у нас в каждом туре, если какая-то команда проигрывает вдруг, начинают сразу говорить о каком-то кризисе. Просто пришли новые футболисты, а сейчас они действительно начали находить эту сыгранность, судя по тому, как команда играет", — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.
На данный момент «Динамо» с 23 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на 14 позиции (12 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2