Кокорин покинул расположение «Спартака»

Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин покинул расположение команды, находящейся на сборе в Дубае, сообщили в пресс-службе клуба.

В четверг «Спартак» объявил о достижении договоренности с итальянской «Фиорентиной» о трансфере игрока.

29-летний Кокорин выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России, победителем Кубка России Суперкубка России (2016). Также он выступал за «Динамо», «Анжи» и «Сочи».

В составе национальной сборной России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

«Фиорентина» после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице серии А, набрав 18 очков.