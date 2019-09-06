Когда будет календарь РПЛ до зимней паузы?

По данным «СЭ», сегодня календарь осенней части чемпионата России по футболу не должен быть опубликован.

Ранее представители лиги сообщали, что расписание игр турнира РПЛ после международной паузы до зимнего перерыва появится 5 сентября — однако вчера этого не произошло.

При этом в пункте 6.6 Регламента Российской премьер-лиги на чемпионат России-2019/2020 говорится: «Время начала матчей устанавливает Премьер-лига по согласованию с основным вещателем и извещает об этом клубы не позднее чем за 14 дней до их проведения».

Матчи 9-го тура, первого после сентябрьской паузы на игры сборных, должны пройти в выходные 14 и 15 сентября.

Чемпионат России по футболу: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей