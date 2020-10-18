Клинтон Нжи уверен: «Динамо» точно не слабее ЦСКА
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«Конечно, это особенная игра для клуба, ведь это дерби, — приводит пресс-служба «Динамо» слова Нжи. — Я тоже испытываю определённые чувства — именно в ворота ЦСКА я забил первый гол в России. К тому же он стал победным. Я надеюсь выйти на поле и снова себя проявить. Нам очень нужны три очка. ЦСКА — большой клуб в России. «Динамо» — тоже. Матчи между большими командами очень серьёзные, борьба идёт до последней секунды. Мы будем очень мотивированы. Обычно мы хорошо играем дерби, хочется верить, что и в этот раз все сложится удачно. Мы точно не слабее ЦСКА, так что шансы на успех равны».
Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 18 октября, начало — в 16.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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