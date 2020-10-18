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Клинтон Нжи уверен: «Динамо» точно не слабее ЦСКА

12:27
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Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Конечно, это особенная игра для клуба, ведь это дерби, — приводит пресс-служба «Динамо» слова Нжи. — Я тоже испытываю определённые чувства — именно в ворота ЦСКА я забил первый гол в России. К тому же он стал победным. Я надеюсь выйти на поле и снова себя проявить. Нам очень нужны три очка. ЦСКА — большой клуб в России. «Динамо» — тоже. Матчи между большими командами очень серьёзные, борьба идёт до последней секунды. Мы будем очень мотивированы. Обычно мы хорошо играем дерби, хочется верить, что и в этот раз все сложится удачно. Мы точно не слабее ЦСКА, так что шансы на успех равны».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 18 октября, начало — в 16.30 (мск).

ЦСКА — Динамо

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15860

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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