Кирилл Панченко: "Динамо" нужно побеждать и радовать болельщиков. Хватит уже проигрывать"

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко - о матче с "Локомотивом" (0:1) в 21-м туре чемпионата России.

- Мы проигрываем, какое может быть настроение? Все очень расстроены. Из этих трех поражений, я считаю, мы нигде не заслуживали проиграть, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе. - Ничего, будем работать. Тем более, следующая игра в Махачкале очень важная. Надо выигрывать и радовать своих болельщиков. Хватит уже проигрывать.

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