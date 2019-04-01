11:35 | Футбол — РПЛ

Кирилл Панченко: "Динамо" нужно побеждать и радовать болельщиков. Хватит уже проигрывать"

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Форвард "Динамо" Кирилл Панченко - о матче с "Локомотивом" (0:1) в 21-м туре чемпионата России.

- Мы проигрываем, какое может быть настроение? Все очень расстроены. Из этих трех поражений, я считаю, мы нигде не заслуживали проиграть, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе. - Ничего, будем работать. Тем более, следующая игра в Махачкале очень важная. Надо выигрывать и радовать своих болельщиков. Хватит уже проигрывать.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Динамо - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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