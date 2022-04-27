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Хохлов: «Комличенко больше подходит «Ростову», чем «Динамо»

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Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал возможный полноценный трансфер Николая Комличенко в «Ростов».

Сейчас Комличенко находится в аренде в «Ростове».

— У «Динамо» есть качественные нападающие. После аренды Комличенко, «Динамо» подписало Смолова. Вряд ли клуб рассчитывал на Николая, — цитирует Хохлова «РБ Спорт».

— Комличенко больше подходит «Ростову»?

— Однозначно. У него в «Ростове» будет больше игрового времени, чем в «Динамо». Нужен ли еще один нападающий «Динамо», кроме Смолова и Тюкавина? Есть еще Грулев, поэтому вполне достаточно. Все три нападающих — очень качественные футболисты.

В нынешнем сезоне Комличенко провел 25 матчей за «Ростов», в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-hohlov-komlichenko-bol-she-podhodit-rostovu-chem-dinamo/
Дмитрий Хохлов
Николай Комличенко
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