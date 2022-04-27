Хохлов: «Комличенко больше подходит «Ростову», чем «Динамо»

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал возможный полноценный трансфер Николая Комличенко в «Ростов».

Сейчас Комличенко находится в аренде в «Ростове».

— У «Динамо» есть качественные нападающие. После аренды Комличенко, «Динамо» подписало Смолова. Вряд ли клуб рассчитывал на Николая, — цитирует Хохлова «РБ Спорт».

— Комличенко больше подходит «Ростову»?

— Однозначно. У него в «Ростове» будет больше игрового времени, чем в «Динамо». Нужен ли еще один нападающий «Динамо», кроме Смолова и Тюкавина? Есть еще Грулев, поэтому вполне достаточно. Все три нападающих — очень качественные футболисты.

В нынешнем сезоне Комличенко провел 25 матчей за «Ростов», в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.