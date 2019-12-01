Кержаков раскритиковал Оздоева, Тихонов объяснил его удаление агрессией

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков и экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов оценили удаление хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева в начале второго тайма матча 18-го тура чемпионата России. Игрок получил вторую желтую карточку после борьбы за вероховой мяч.

— Надо иногда думать. Как-то эмоции должны уходить на второй план. Это ответственный матч, начало второго тайма, не могу это объяснить, — отметил Кержаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Оздоев идет агрессивно, но он не попадает в голову, попадает в плечо. Судья показал за то, что шел агрессивно, — добавил Тихонов.