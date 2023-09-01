Кержаков: «Против ЦСКА у «Зенита» никогда не было простых игр»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА.

— Я думаю, что это будет непростая игра — против ЦСКА у нас никогда не было простых игр, — приводит слова Кержакова официальный сайт клуба. — Думаю, будет упорная борьба, мне кажется, что матч будет мало чем отличаться от встречи за Суперкубок. Но я надеюсь и верю, что мы будем играть немножко по-другому.

— Три матча за неделю — насколько это привычный и удобный график для команды?

— Это нормальное состояние, тем более мы можем проводить ротацию — часть игроков получила небольшой отдых и не участвовала в матче против «Балтики». Подойдем в оптимальной форме.

— Чего ожидаете от ЦСКА в игровом плане? Есть ли смысл ориентироваться на игру за Суперкубок?

— Я думаю, она будет похожа в плане игры ЦСКА, поэтому стоит ориентироваться, конечно.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.