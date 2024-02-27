Келлвен: «Стараюсь учить поменьше матерных русских слов, но они попадаются в речи»
Защитник ЦСКА Келлвен рассказал, с кем из русскоязычных больше всего общается в команде, а также чем они помогают.
«Мы общаемся с молодыми ребятами. С Ваней Обляковым и с Федей Чаловым постоянно шутим, прикалываемся. Они понимают, что нам тяжело общаться из-за языкового барьера, поэтому сами помогают нам, подстраиваются, объясняют какими-то словами и жестами. В таких эпизодах понимаешь, что люди к тебе очень тепло и по-доброму относятся. Они учат некоторым русским словам, как правильно произносить. Например, «налево», «направо», «пошли». Пока многого не знаю, но какие-то слова уже могу сказать. Матерные слова? Ха-ха. Я стараюсь как можно меньше учить таких слов, но они все равно попадаются в речи», — приводит слова Келлвена «РБ Спорт».
Бразильский футболист перешел в ЦСКА в сентябре 2023 года и провел за команду 16 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5