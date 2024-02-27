Келлвен: «Стараюсь учить поменьше матерных русских слов, но они попадаются в речи»

Защитник ЦСКА Келлвен рассказал, с кем из русскоязычных больше всего общается в команде, а также чем они помогают.

«Мы общаемся с молодыми ребятами. С Ваней Обляковым и с Федей Чаловым постоянно шутим, прикалываемся. Они понимают, что нам тяжело общаться из-за языкового барьера, поэтому сами помогают нам, подстраиваются, объясняют какими-то словами и жестами. В таких эпизодах понимаешь, что люди к тебе очень тепло и по-доброму относятся. Они учат некоторым русским словам, как правильно произносить. Например, «налево», «направо», «пошли». Пока многого не знаю, но какие-то слова уже могу сказать. Матерные слова? Ха-ха. Я стараюсь как можно меньше учить таких слов, но они все равно попадаются в речи», — приводит слова Келлвена «РБ Спорт».

Бразильский футболист перешел в ЦСКА в сентябре 2023 года и провел за команду 16 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.