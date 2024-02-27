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27 февраля, 16:50

Келлвен: «Стараюсь учить поменьше матерных русских слов, но они попадаются в речи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Келлвен рассказал, с кем из русскоязычных больше всего общается в команде, а также чем они помогают.

«Мы общаемся с молодыми ребятами. С Ваней Обляковым и с Федей Чаловым постоянно шутим, прикалываемся. Они понимают, что нам тяжело общаться из-за языкового барьера, поэтому сами помогают нам, подстраиваются, объясняют какими-то словами и жестами. В таких эпизодах понимаешь, что люди к тебе очень тепло и по-доброму относятся. Они учат некоторым русским словам, как правильно произносить. Например, «налево», «направо», «пошли». Пока многого не знаю, но какие-то слова уже могу сказать. Матерные слова? Ха-ха. Я стараюсь как можно меньше учить таких слов, но они все равно попадаются в речи», — приводит слова Келлвена «РБ Спорт».

Бразильский футболист перешел в ЦСКА в сентябре 2023 года и провел за команду 16 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

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Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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