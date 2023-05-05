Аленичев считает, что «Спартак» сыграет осторожно с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, в какой футбол будут играть спартаковцы в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«На мой взгляд, «Спартак» начнет игру с «Зенитом» осторожно. Все-таки играть с самого начала в открытый футбол с питерской командой не будет ни один клуб РПЛ, и красно-белые не исключение. Надеюсь, что команда Гильермо Абаскаля будет строго держать оборону с первых минут, поскольку в каждой игре пропускает немало. И не хотелось бы в Санкт-Петербурге видеть быстрый гол в ворота московской команды. Потому что если «Зенит» сможет-таки забить гол в первые полчаса, то начнется открытый футбол. Потому что «Спартак» должен как минимум не проиграть», — цитирует Аленичева RT.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.