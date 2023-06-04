Кечинов назвал Семака лучшим тренером сезона в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Как правило, лучших выбирают из команды победителя. Так было всегда в футболе, да и не только. Семак, сто процентов», — приводит Metaratings слова Кечинова.

«Зенит» под руководством Семака выиграл чемпионат России-2022/23 и в пятый раз подряд стал победителем РПЛ.