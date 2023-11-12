«Динамо» — «Оренбург»: Тюкавин открыл счет в матче

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил на 59-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0.

Защитник Станислав Бессмертный с правого фланга прострелил во вратарскую, голкипер соперника Николай Сысуев ошибся на перехвате, после чего Тюкавин внес мяч в пустые ворота.