«Динамо» — «Оренбург»: Тюкавин открыл счет в матче
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил на 59-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0.
Защитник Станислав Бессмертный с правого фланга прострелил во вратарскую, голкипер соперника Николай Сысуев ошибся на перехвате, после чего Тюкавин внес мяч в пустые ворота.
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Сочи – Рубин
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