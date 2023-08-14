Изидор считает, что «Локомотив» может выиграть РПЛ и Кубок России по футболу в этом сезоне

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что московский клуб обладает хорошим подбором игроков и в этом сезоне может стать победителем как РПЛ, так и FONBET Кубка России.

«У нас очень сильная команда. Несмотря на непростое начало сезона, я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в кубке. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре», — приводит слова Изидора ТАСС.

После четвертого тура «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. Лидирует — «Краснодар» (12 очков).