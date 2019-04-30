Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал применять дополнительных санкций к защитнику "Урала" Сергею Брызгалову после удаления в матче 26-го тура чемпионата России по футболу против "Уфы". Футболист на 58-й минуте встречи получил прямую красную карточку за нарушение на полузащитнике уфимцев Дмитрии Сысуеве.

– Брызгалов удален за грубую игру, получили объяснения от него и от клуба, – заявил глава КДК Артур Григорьянц. – Брызгалов приносил свои извинения Сысуеву неоднократно. Посмотрели запись, приняли во внимание извинения и то, что они были приняты. Решили не применять дополнительную дисквалификацию, поэтому пропустит один матч, то есть автоматическая дисквалификация. (РИА "Новости")