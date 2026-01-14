Глушаков — о хейте Баринова болельщиками «Локомотива»: «Каждому тюкать и доказывать что-то нет смысла»

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об осуждении хавбека Дмитрия Баринова болельщиками железнодорожников после перехода в ЦСКА.

«Ты каждому не будешь отвечать. Каждому тюкать и доказывать что-то нет смысла. Улыбаться надо — и все. Разумные люди понимают, что трансфер зависит не только от игрока. Никто не разбирается в том, что еще есть позиция руководства клуба. Есть еще агенты, которым выгодно продать игрока. Так что футболист — это самое последнее звено в этой цепочке», — сказал Глушаков «СЭ».

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за клуб под 6-м номером.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).