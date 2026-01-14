Карседо ответил, понимает ли, какое давление будет оказываться на него в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о давлении, с которым ему предстоит столкнуться в клубе.

— Вы точно понимаете размах давления, которое вас ожидает? Вы уверены что справитесь, если не смог даже Деян Станкович?

— Я работаю в футболе давно и мне повезло работать с Эмери на самом высоком уровне. У меня хорошие отношения практически со всеми футболистами, с кем я работал. Многие из них звезды. Не могу однозначно сказать, что успех будет и здесь. Но наша задача сделать все для этого. Мы понимаем, куда мы попали, что это большой и самый успешный клуб России — сказал Карседо.

В ноябре «Спартак» отправил в отставку Деяна Станковича, который возглавлял команду с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».