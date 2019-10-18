Каррера рассказал о возможном назначении в «Дженоа»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью TuttoJuve рассказал о своем возможном назначении в «Дженоа».

— Это правда, что к вам обращалось «Дженоа»?

— Только разговоры, никаких предложений не было.

— Удивил ли вас на старте сезона «Интер»?

— В какой-то мере да. Но я хорошо знаю Конте, который способен дать любой команде игровой почерк и неповторимую стилистику игры. Считаю, что с ним «Интер» до конца будет бороться за скудетто с «Ювентусом». «Наполи» немного отстает, но еще может нагнать. Мне также очень нравится «Аталанта» — ее выступление уже нельзя назвать сюрпризом. В Лиге чемпионов ее дела идут очень плохо, но в серии А это другая команда.

— То есть «Аталанта» способна побороться за скудетто?

— Первым преследователем «Юве» станет «Интер». Но «Аталанта» все равно будет неподалеку. Не будем также забывать про «Рому», «Лацио» и еще нескольких крепких команд.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел красно-белых к чемпионству, первому с 2001 года.