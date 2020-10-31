РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карпин — «Спартак» в чемпионате: счет уже 4:1

18:45
Валерий Карпин. Фото Константин Рыбин
Валерий Карпин. Фото Константин Рыбин

Валерий Карпин, долгое время работавший в «Спартаке», в шестой раз встретился с своим бывшим клубом в чемпионате России и одержал четвертую победу. Ранее 52-летний специалист по разу обыгрывал Массимо Карреру, Олега Кононова и Доменико Тедеско. Но если у Карерры получилось справиться с «Ростовом» Карпина в самой первой встрече, то Кононов добился только ничьей, а Тедеско вовсе не набирал очков. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Ростова» Валерия Карпина против «Спартака» в чемпионате России:

Дата

Тренер «Спартака»

Город

Счет

Голы

05.05.2018

Массимо Каррера

Москва

0:2

Мельгарехо, Промес

30.09.2018

Массимо Каррера

Москва

1:0

Зуев

14.04.2019

Олег Кононов

Ростов-на-Дону

2:1

Гацкан, Шомуродов — Зобнин

20.07.2019

Олег Кононов

Ростов-на-Дону

2:2

Байрамян, Зуев — Луиз Адриану, Джикия

08.12.2019

Доменико Тедеско

Москва

4:1

Зайнутдинов-2, Ионов, Чистяков — Понсе

31.10.2020

Доменико Тедеско

Москва

1:0

Мамаев
Спартак — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15820
Все опросы
«Спартак» обошел «Зенит» в 12-м туре. Кто фаворит РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир