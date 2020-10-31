Карпин — «Спартак» в чемпионате: счет уже 4:1
Валерий Карпин, долгое время работавший в «Спартаке», в шестой раз встретился с своим бывшим клубом в чемпионате России и одержал четвертую победу. Ранее 52-летний специалист по разу обыгрывал Массимо Карреру, Олега Кононова и Доменико Тедеско. Но если у Карерры получилось справиться с «Ростовом» Карпина в самой первой встрече, то Кононов добился только ничьей, а Тедеско вовсе не набирал очков. (Кирилл Бурдаков)
Матчи «Ростова» Валерия Карпина против «Спартака» в чемпионате России:
|
Дата
|
Тренер «Спартака»
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
05.05.2018
|
Массимо Каррера
|
Москва
|
0:2
|
Мельгарехо, Промес
|
30.09.2018
|
Массимо Каррера
|
Москва
|
1:0
|
Зуев
|
14.04.2019
|
Олег Кононов
|
Ростов-на-Дону
|
2:1
|
Гацкан, Шомуродов — Зобнин
|
20.07.2019
|
Олег Кононов
|
Ростов-на-Дону
|
2:2
|
Байрамян, Зуев — Луиз Адриану, Джикия
|
08.12.2019
|
Доменико Тедеско
|
Москва
|
4:1
|
Зайнутдинов-2, Ионов, Чистяков — Понсе
|
31.10.2020
|
Доменико Тедеско
|
Москва
|
1:0
|
Мамаев
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