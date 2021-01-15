Карпин поучаствовал в разминке «Ростова» на сборах
09:49
Игроки «Ростова» начали подготовку ко второй части сезона чемпионата России на сборах в Испании. В утренней разминке участие принял главный тренер команды Валерий Карпин, который занимался вместе с игроками.
Ростовчане будут тренироваться в Марбелье по 18 февраля. В рамках сборов команда проведет несколько товарищеских матчей, информация о датах и соперниках будет опубликована дополнительно.
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