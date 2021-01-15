Карпин поучаствовал в разминке «Ростова» на сборах

Игроки «Ростова» начали подготовку ко второй части сезона чемпионата России на сборах в Испании. В утренней разминке участие принял главный тренер команды Валерий Карпин, который занимался вместе с игроками.

Наш тренер — хороший пример ?



А вы начинаете утро с зарядки?#СборыРостова pic.twitter.com/X2FgQFMzaq — Football Club Rostov (@rostovfc) January 15, 2021

Ростовчане будут тренироваться в Марбелье по 18 февраля. В рамках сборов команда проведет несколько товарищеских матчей, информация о датах и соперниках будет опубликована дополнительно.