Карпин после матча с ЦСКА пошутил, что просит игроков «Ростова» фолить в штрафной

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА (3:2) в Instagram ответил на один из комментариев болельщиков.

В матче «Ростов» — ЦСКА было назначено три пенальти, при этом одно — в ворота хозяев.

— Георгич, у нас защита привозит себе голы в каждом матче. Хаджикадунич пенальтей сколько привез, да и Чернов с Козловым. Вы им говорите, чтоб аккуратнее в штрафной играли? — спросил один из болельщиков.

— Не, конечно. Я им говорю, чтобы фолили в штрафной, — ответил Карпин.