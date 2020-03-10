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Карпин после матча с ЦСКА пошутил, что просит игроков «Ростова» фолить в штрафной

16:11
Валерий Карпин. Фото instagram.com
Валерий Карпин. Фото instagram.com
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА (3:2) в Instagram ответил на один из комментариев болельщиков.

В матче «Ростов» — ЦСКА было назначено три пенальти, при этом одно — в ворота хозяев.

— Георгич, у нас защита привозит себе голы в каждом матче. Хаджикадунич пенальтей сколько привез, да и Чернов с Козловым. Вы им говорите, чтоб аккуратнее в штрафной играли? — спросил один из болельщиков.

— Не, конечно. Я им говорю, чтобы фолили в штрафной, — ответил Карпин.

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